Уполномоченный по правам человека Лубинец встретился с омбудсменом РФ 18 октября, 02:17 Дмитрий Лубинец встретился с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой (Фото:t.me/dmytro_lubinetzs)

Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец встретился с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой. Необходимость переговоров вызвала гуманитарная сфера.

Об этом сообщил Лубинец в своем Telegram.



«Во время обмена пленными впервые встретился с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой. Необходимость переговоров – гуманитарная сфера. В частности, речь шла о необходимости активизировать репатриацию военнопленных и освобождение гражданских заложников», - написал он.

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По его словам, стороны обсудили необходимость посещения колонии в Еленовке стороной Украины, России и, в случае необходимости, с участием третьей стороны; необходимость двустороннего взаимодействия во многих вопросах по гражданским лицам; необходимость выработать пути посещения военнопленных, осмотр мест их содержания, как на территории подконтрольной РФ, так и в Украине; предоставление возможности военнопленным звонить родным; тщательные поиски без вести пропавших; объединение семей, когда дети и родители оказались на разных территориях; восстановление документов для беженцев и т.д.

После завершения встречи стороны договорились направить официальные письма для реализации оговоренных задач, предусматривающих защиту прав человека. «Надеюсь, что реализация оговоренных предложений станет шагом для помощи нашим гражданам!» – отметил Лубинец.