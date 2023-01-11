Лубинец сегодня во второй раз провел встречу с Москальковой

11 января, 13:03
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Лубинец встретился с Москальковой (Фото:t.me/dmytro_lubinetzs)

Лубинец встретился с Москальковой (Фото:t.me/dmytro_lubinetzs)

В среду, 11 января уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во второй раз провел встречу с уполномоченной по правам человека РФ Татьяной Москальковой.

Об этом говорится в сообщении украинского омбудсмана в Telegram.

К встрече присоединились глава Национального собрания Турции Мустафа Шентоп и главный омбудсман Турции Шереф Малкоч.

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По словам Лубинца, во время обсуждения с турецкой стороны прозвучали конкретные предложения по активизации решения гуманитарных вопросов.

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«Турция как партнер Украины неоднократно демонстрировала свое активное участие в решении многих проблем, связанных с вооруженной агрессией России», — говорится в сообщении.

Омбудсман подчеркнул, что удачным кейсом было «зерновое соглашение» по разблокированию экспорта украинского зерна.

«Поэтому мы ценим помощь Турецкой Республики и положительно воспринимаем инициативы любых других стран, желающих помочь украинскому народу», — говорится в сообщении.

В ночь на среду, 11 января украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец провел встречу с омбудсменом страны-агрессорки России Татьяной Москальковой. Переговоры прошли в Турции.

Как сообщил Лубинец в своем Telegram, стороны обсудили широкий спектр гуманитарных проблем и кейсов, связанных с предоставлением правозащитной помощи гражданам двух стран.

https://www.youtube.com/watch?v=c727mAlZCFU
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Турция Татьяна Москалькова Война России против Украины Дмитрий Лубинец

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