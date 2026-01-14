Гренландию, Венесуэлу и Украину объединяет «аморальная ложь» президента США Дональда Трампа, считает колумнист The Guardian Саймон Тисдалл. В своей колонке от 11 января он пишет, что неспособность американского лидера «отличать добро от зла подпитывает его все более диктаторское и непредсказуемое поведение».

Автор вспомнил недавнее заявление Трампа о том, что его власть ограничивается только "его собственной моралью", и отметил, что это «многое объясняет».

«Его представление о добре и зле полностью субъективно. Он сам себе этический и юридический советник, сам себе священник и исповедник. Он — церковь одного человека. Трамп лжет не только всем остальным, но и самому себе. И причиняемый этим ущерб пагубен. Он стоит жизней, вредит демократии и разрушает доверие между народами», — пишет Тисдалл.

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По его словам, иностранные лидеры уже привыкли к хронической лжи Трампа, но цена за потакание ей растет в геометрической прогрессии, а поведение президента США «становится все более диктаторским и непредсказуемым». Как считает колумнист, ложь и обман Трампа являются общим отягчающим фактором в трех современных «международных кризисах» — в Гренландии, Венесуэле и Украине.

Так, Трамп ложно утверждает, что Гренландия «кишит» китайскими и российскими кораблями, что публично опровергает глава МИД Дании, имеющий непосредственное представление о жизни острова. Дания отмечает, что тратит миллиарды в Гренландии, а предполагаемый приток китайских инвестиций — очередная выдумка Белого дома. Гренландцы выступают против аннексии или продажи острова, а Трамп утверждает, что хочет «обеспечить его безопасность».

Инфографика: NV

«На самом деле он хочет обеспечить безопасность ее минеральных богатств — и снова сделать Америку больше», — пишет журналист.

«Поток лжи» также предшествовал операции США в Венесуэле, отмечает Тисдалл. Трамп называл венесуэльского диктатора Мадуро «наркотеррористом» и главой Картеля, а до этого США «убили более 100 человек на лодках в Карибском море и Тихом океане по необоснованным подозрениям в контрабанде наркотиков».

«Правда в том, что Трамп преследует личную вендетту против Мадуро с тех пор, как его план по смене режима провалился в 2018 году. Правда в том, что, как теперь признает сам Трамп, главная цель переворота — не восстановление демократии, хотя он и согласился встретиться с лидером оппозиции Марией Кориной Мачадо. Цель не в том, чтобы „спасти“ народ Венесуэлы или обеспечить безопасность США. Цель — нефть. Трамп бесстыдно и безжалостно грабит страну, одновременно угрожая Мексике, Кубе и Колумбии», — считает автор.

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По его мнению, Венесуэла движется к противостоянию, и только более глубокое и продолжительное военное вмешательство США может остановить движение к хаосу.

Тисдалл также пишет, что «неспособность Трампа отличать добро от зла, а правду от лжи» наносит огромный вред Украине. Президент США не смог остановить войну РФ против Украины за 24 часа, как обещал. После этого он неоднократно говорил, что ужесточит меры в отношении российского диктатора Путина.

«И снова и снова этот ухмыляющийся злодей — еще один закоренелый лжец — ловко потакал ему, а затем возобновлял бомбардировки. И снова и снова Трамп слабо отступает, обычно обвиняя в этом невиновного лидера Украины Владимира Зеленского», — отмечает автор.

По словам колумниста, двуличие американского лидера подрывает усилия союзников по поддержке Украины. Однако, кроме лжи Трампа, Гренландию, Венесуэлу и Украину объединяют и другие общие факторы, считает он. Во всех трех случаях стала очевидна слабость и разногласия европейских лидеров и ЕС как института. Кроме того, очевидны неуважение к международному праву, попрание суверенных прав и территориальной независимости, а также замена международного порядка, основанного на правилах, на неоимперские сферы влияния.

«США самонадеянно и незаконно исключили проведение выборов в Венесуэле. Россия пытается уничтожить демократию в Украине. Гренландцы заявляют, что только они сами должны решать свою судьбу. Но кто их слушает?» — возмущается Тисдалл.

В конце материала он пишет, что американцы и их «слишком нерешительные друзья в Великобритании и Европе» должны более настойчиво отстаивать правду перед власть имущими, прежде чем Трамп «совершит что-то действительно безумное».