«Паутина искажений». Российская ложь теряет силу, мир не может игнорировать путинскую программу геноцида — эксперт 27 января, 07:15 Лавров не впервые прибег к антисемитским нарративам (Фото:REUTERS/Siphiwe Sibeko)

Заявление главы МИД России Сергея Лаврова, сравнившего западную поддержку Украины с нацистским геноцидом еврейства, мир воспринял с негодованием. Это означает, что пропасть, отделяющая российскую альтернативную реальность от реального мира, становится все более широкой, написал в своей колонке научный сотрудник Atlantic Council Питер Дикинсон.



18 января Лавров заявил, что коалиция западных стран во главе с США идет по стопам Наполеона и Гитлера с целью уничтожить Россию. Сравнение военной помощи Украине с Холокостом натолкнулось на широкую международную критику, напоминает Дикинсон.

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«В то время как порабощенная аудитория внутри России в значительной степени убеждена попытками обвинить „украинских нацистов“ и „русофобский Запад“, эти необоснованные аргументы оказались гораздо менее убедительными на международном уровне и привели у дальнейшему подрыву доверия к Кремлю, которое и без того падает», — заметил автор.

Хотя Украине еще рано объявлять о победе в информационной войне, всеобщее возмущение по поводу нарративов Лаврова является «своевременным напоминанием о все более непреодолимой пропасти, отделяющей российскую альтернативную реальность от реального мира», отметил Дикинсон.

По его словам, если не считать «горстку государств-изгоев, международная аудитория отвергает заявления Кремля о призрачных фашистах и антироссийских заговорах».

"Атака России на Украину построена на беспрецедентной паутине обмана и искажений. По мере того, как эта ложь теряет свою силу, а реальность путинской программы геноцида становится невозможно игнорировать, складывается консенсус относительно того, что война в Украине закончится только тогда, когда Россия потерпит решительное поражение», — считает эксперт Atlantic Council.

Это не первый пример искажения истории со стороны Лаврова. Ранее он озвучил известный миф о том, что у Адольфа Гитлера «была еврейская кровь», попытавшись таким образом объяснить свои безосновательные обвинения в нацизме в адрес президента Украины Владимира Зеленского.