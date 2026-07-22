«Лучше увидеть реальность своими глазами». Сибига приветствовал визит в Украину блогера из окружения Трампа Лоры Лумер

И. о. главы МИД Андрей Сибига приветствовал приезд в Украину американской блогера и соратницы президента США Дональда Трампа Лоры Лумер .

Об этом Сибига написал на своей странице в социальной сети Х.

По словам и. о. главы МИД, в Украине «рады визиту Лумер».

«Всегда лучше приехать лично, увидеть реальность своими глазами и составить собственное мнение. Желаем вам безопасного пребывания и плодотворных, открытых бесед», — подытожил он.

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Что известно о Лоре Лумер

О своем приезде в Украину Лумер сообщила в своем аккаунте в X 20 июля, опубликовав видео прибытия на поезде. Она признала, что ранее распространяла ложные утверждения об Украине и президенте Владимире Зеленском под влиянием российской пропаганды: «Я действительно говорила эти вещи об Украине и Зеленском и не буду удалять свои посты, потому что осознала: я ошибалась. Я жила в информационном пузыре, а российские медиа в социальных сетях убедили меня поверить в это».

По словам блогера, она решила приехать в Украину, чтобы лично проверить утверждения, которые слышала ранее: «Я попытаюсь найти доказательства пропаганды, которой меня пичкали. Если не найду их, то расскажу об этом всем, чтобы другие тоже могли увидеть правду».

Лумер рассказала, что уже в первый день поездки увидела фотографии священников, убитых российскими военными в Буче, а также братскую могилу с жертвами оккупации. Она также пообщалась с представителями служб, занимающихся возвращением военнопленных, — ей показали фотографии украинских пленных.

«Кто же тогда нацисты? Мне годами лгали. Я ошибалась. Я обязана исправить сказанное ранее. Россия очень хорошо ведет информационную войну», — подытожила она.

В Офисе президента приветствовали приезд блогерки в Украину.

«Очень важно, что Лора Лумер находится в Украине и видит своими глазами, что здесь происходит. Нет лучшего способа сформировать обоснованную точку зрения, чем личный опыт, позволяющий не поддаваться российской пропаганде», — отметили в ОП.