«Очень хорошо!». Трамп отреагировал на слова Зеленского о том, как изменились их отношения

24 июля, 16:32
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Трамп отреагировал на слова Зеленского об улучшении отношений между ними (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Трамп отреагировал на слова Зеленского об улучшении отношений между ними (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social фрагмент интервью американского блогера Лоры Лумер с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В интервью президент сообщил, что поворотным моментом в его отношениях с Дональдом Трампом стала короткая личная встреча, состоявшаяся в апреле 2025 года в базилике Святого Петра в Ватикане.

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«Первый переломный момент у нас был в Риме, в Ватикане. Это была недолгая встреча, но я всегда говорил, что, по моему мнению, это был исторический момент, потому что за 15–20 минут мы изменили наши отношения», — сказал Зеленский.

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Он подчеркнул, что во время встречи рядом не было никого, кроме них двоих. Зеленский также отказался раскрывать детали этого разговора, отметив, что именно доверительный диалог между лидерами имеет большое значение.

Распространяя видеофрагмент, Трамп прокомментировал его словами: «Очень хорошо!».

23 июля Лора Лумер, прибывшая на этой неделе в Киев, взяла интервью у Зеленского. Она написала, что интервью состоялось в Мариинском дворце.

«Не было никаких запретных тем, я не сдерживалась в своих вопросах», — заявила Лумер и пообещала полное интервью с президентом Украины «уже в скором времени».

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«Суспільне» писало, что на следующей неделе Зеленский посетит США, где планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

По данным источников издания, поездка Зеленского в Соединенные Штаты запланирована на 28 июля. Ожидается, что в ходе визита президент Украины примет участие в похоронах сенатора-республиканца Линдси Грэма, а также проведет личную встречу с Трампом.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Лора Лумер Дональд Трамп Владимир Зеленский США

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