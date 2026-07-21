В Украину приехала блогер из окружения Трампа Лора Лумер и признала, что ошибалась насчет войны

По словам Лумер, она решила приехать в Украину, чтобы лично увидеть ситуацию в стране (Фото: @LauraLoomer ·)

Об этом она сообщила в соцсети X и опубликовала видео своего прибытия на поезде.



«Я не в России, потому что я не пропагандистка», — написала Лумер.

Блогерка также признала, что ранее распространяла ложные утверждения об Украине и президенте Владимире Зеленском под влиянием российской пропаганды.



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«Я действительно говорила эти вещи об Украине и Зеленском и не буду удалять свои посты, потому что осознала: я ошибалась. Я жила в информационном пузыре, а российские медиа в социальных сетях убедили меня поверить в это», — заявила она.

По словам Лумер, она решила приехать в Украину, чтобы лично увидеть ситуацию в стране и проверить утверждения, которые слышала ранее.

«Я попытаюсь найти доказательства пропаганды, которой меня пичкали. Если не найду их, то расскажу об этом всем, чтобы другие тоже могли увидеть правду», — подчеркнула блогерша.

Лумер рассказала, что уже в первый день поездки увидела фотографии священников, убитых российскими военными в Буче, а также братскую могилу, где были похоронены жертвы российской оккупации.

Кроме того, она пообщалась с представителями служб, занимающихся возвращением военнопленных. По словам блогера, ей показали фотографии украинских пленных, которым российские военные вырезали свастики на лбу.

«Кто тогда нацисты? Мне годами лгали», — написала Лумер.

Она также заявила, что ошибалась в своих оценках Украины и Зеленского, возложив при этом ответственность за поддержку исламистов на Россию и Владимира Путина.

«Я ошибалась. Я обязана исправить сказанное ранее. Россия очень хорошо ведет информационную войну», — подытожила блогерша.