Влиятельная американская MAGA-блогер Лора Лумер , приближенная к президенту США Дональду Трампу, изменила свое мнение об Украине, и в Киеве теперь надеются, что она станет важным голосом в поддержку Украины. Об этом сказано в материале CNN , опубликованном 25 июля.

CNN отмечает, что ультраправая блогерка в течение многих лет яростно выступала против помощи США Украине, обвиняла украинских военнослужащих в военных преступлениях, а президента Владимира Зеленского — во лжи о своем еврейском происхождении, и даже призывала российского диктатора Владимира Путина захватить всю Украину.

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Однако 24 июля Лумер опубликовала «чрезвычайно дружелюбное» 45-минутное интервью с Зеленским из Киева. Она отметила тактику использования беспилотников украинскими защитниками, признала, что распространяла фейки о войне, и выразила сожаление по поводу распространения российских нарративов. Она дистанцировалась от своих предыдущих заявлений, в которых обвиняла Зеленского в поддержке неонацистов, и высоко оценила украинский закон о наказании за проявления антисемитизма.

«Меня обманула российская пропаганда. И я поверила во множество неправдивых вещей об Украине», — сказал Лумер Зеленскому.

CNN называет такое признание «ошеломляющим поворотом событий» и напоминает, что Лумер — одна из самых преданных сторонниц президента США Дональда Трампа. Он, похоже, сразу поддержал такой разворот, опубликовав фрагмент интервью Лумер с Зеленским с подписью «Очень хорошо», сообщает телеканал.

Два высокопоставленных представителя Белого дома рассказали CNN, что в администрации Трампа не знали заранее о поездке Лумер в Украину, которая, по ее словам, заняла 30 часов. Как сказано в материале, ее визит стал «ярким напоминанием о нетрадиционных тенденциях, которые иногда формируют внешнеполитическую орбиту Трампа».

В тот же день, когда появились фотографии Лумер с Зеленским, госсекретарь США Марко Рубио встречался с главой МИД страны-агрессора РФ Сергеем Лавровым на Филиппинах. Президент Украины сказал блогерке, что готов подписать мирное соглашение с РФ в Белом доме или особняке Трампа Мар-а-Лаго, а Рубио тем временем признал, что прогресса в мирных переговорах нет.

Лумер значительную часть своего времени тратит на выявление и критику якобы нелояльных сотрудников администрации Трампа, и до недавнего времени казалось, что она вряд ли способна проявить сочувствие к украинскому народу, пишет CNN. Она использовала свою огромную аудиторию для мобилизации сторонников MAGA против Украины, а также написала несколько статей для российского пропагандистского ресурса RT.

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Источник CNN в Киеве, знакомый с тем, как было организовано интервью Лумер с Зеленским, сказал телеканалу, что в последние недели предпринимались «значительные усилия» по изменению мировоззрения блогерки. Сама Лумер сообщила журналистам, что у нее остались положительные впечатления от разговора с Зеленским.

«Изменение взглядов Лумер вызвало широкий резонанс, в том числе глубокий скептицизм со стороны либералов и республиканцев, выступающих против Трампа, некоторые из которых усомнились в искренности или поинтересовались финансовой стороне вопроса», — сказано в материале.

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Лумер рассказала новостному изданию Puck, что сама оплатила свой авиабилет, но не уточняла, как покрывались другие ее расходы — в том числе охрана и билет на поезд.

«Правительство Украины не платило мне за поездку, если вы об этом спрашиваете», — говорила она.

Киевский источник CNN сказал, что ближайшее окружение Зеленского было довольно первоначальной реакцией на заявления Лумер и они оптимистично настроены, надеясь, что она станет влиятельным голосом поддержки Украины. Во время интервью Зеленский похвалил Трампа и положительно оценил ее предложения о том, как завоевать поддержку среди сторонников MAGA, хотя и отказался отвечать, кого считает лучшим президентом — Трампа или его предшественника Джо Байдена.

CNN отмечает, что Лумер изменила свои взгляды в отношении Украины в том числе на фоне конфликта с журналистом Такером Карлсоном, который не поддержал войну США против Ирана. Тот, как и Лумер раньше, регулярно распространял российские фейки и выступал против поддержки Украины. Однако у Лумер вызывали подозрение мотивы Карлсона, что в итоге выявило глубокий идеологический раскол внутри движения MAGA.

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Телеканал также обратил внимание, что жест Лумер, которая посетила старейший McDonald’s в Украине на киевской Лукьяновке и сфотографировалась с бургером на фоне причиненных Россией разрушений, может быть ответом Карлсону. Тот в 2024 году приехал в Москву взять интервью у Путина и поел в российской пародии на McDonald’s — Вкусно и точка (американская компания покинула страну после начала полномасштабного вторжения РФ).