Ультраправая блогерша Лора Лумер годами заявляла, что война в Украине её не волнует. На этой неделе она провела ночь в украинском бомбоубежище, посетила сгоревший McDonald's в Киеве и публично признала, что ошибалась.

Ее разворот, по оценке The Telegraph, стал самым ярким свидетельством более широкого сдвига настроений внутри движения MAGA в отношении войны.

«Только что пережила свой первый авианалет в Украине. Воют сирены. Это повседневная реальность каждого украинца. Я часто говорила, что мне все равно, — но, оглядываясь назад, понимаю, что это было не слишком достойно с моей стороны. Нам нужна моральная ясность», — написала Лумер в X своим почти двум миллионам подписчиков. В четверг она взяла интервью у президента Владимира Зеленского в саду президентского дворца.

Реклама

Подобную эволюцию прошел и правый комментатор Тим Пул: два года назад он называл Украину «врагом» и требовал прекратить американскую помощь, а на этой неделе публично призвал Трампа поддержать усилия Украины в войне, назвав Россию противником, а ее лидера — «злым диктатором».

По словам президента фонда Saratoga Foundation Глена Говарда, ключевую роль в изменении настроений сторонников движения MAGA сыграл министр армии США Дэн Дрисколл. Во время визита в Киев его впечатлила система боевого управления дронами Delta, которую он назвал «абсолютно невероятной» — в отличие от того, чем на данный момент располагают сами США. Вернувшись в Вашингтон, Дрисколл пришел к выводу, что с Киевом следует взаимодействовать как с партнером, а не просто оказывать помощь просящей стороне. Результатом стало то, что США теперь сами закупают украинские дроны: на этой неделе стало известно о выдаче разрешения шести украинским компаниям на экспорт примерно по 100 беспилотников для их тестирования американской армией.

Параллельно возник еще один фактор: западная разведка установила, что Россия передает Ирану технологии производства беспилотников, тактические наработки и спутниковые данные, помогая атаковать американские войска. Украина еще весной заявляла о наличии «неопровержимых доказательств» такого сотрудничества Москвы и Тегерана — впоследствии эту информацию подтвердили ЦРУ и сам Трамп. Для части аудитории MAGA, в частности для Лумер, именно эти обвинения стали дополнительным подтверждением того, что Россия — гораздо более опасный противник, чем считалось ранее.

Реклама:

По словам Говарда, в сообществе MAGA сформировалось «вынужденное уважение» к Украине — отчасти из-за восхищения технологичностью дронов, отчасти из-за признания того, что Киев реально помогал США во время обострения отношений с Ираном. Спустя шестнадцать месяцев после громкого конфликта в Овальном кабинете именно сторонники Трампа, по оценке издания, теперь подталкивают его к сближению с Зеленским.

Лора Лумер — что известно

Лумер сообщила о своем приезде в Украину в своем аккаунте в X, опубликовав видео прибытия на поезде. Она признала, что ранее распространяла ложные утверждения об Украине и Зеленском под влиянием российской пропаганды, назвав это ошибкой, вызванной «информационным пузырем». По ее словам, она решила приехать в Украину, чтобы лично проверить ранее услышанные утверждения и найти доказательства пропаганды — или признать, что их нет.

Лумер рассказала, что уже в первый день поездки увидела фотографии священников, убитых в Буче, братскую могилу жертв оккупации и снимки украинских пленных, которые ей показали представители служб, занимающихся вопросами возвращения военнопленных. «Кто же тогда нацисты? Мне годами лгали. Россия очень искусно ведет информационную войну», — подытожила блогер. После этого она посетила Киево-Печерскую лавру и осмотрела Успенский собор, поврежденный в результате российского удара.

23 июля Лумер сообщила, что взяла интервью у Зеленского в Мариинском дворце, заявив, что не сдерживалась в вопросах и никаких запретных тем не было.