Блогер из движения MAGA, приближенная к президенту США Дональду Трампу Лора Лумер никогда не работала ни в Белом доме, ни в других госструктурах, но ее внезапный переход на сторону Украины имеет большое значение, пишет журналист, лауреат Пулитцеровской премии Джеймс Райзен.

В его статье для The Guardian говорится, что посты Лумер в социальных сетях зачастую оказывают реальное влияние на политику второго срока администрации Трампа.

Автор напоминает, что Лумер провела последние несколько дней в Киеве, где заявила о своей новой симпатии к Украине в её войне с Россией и признала, что ранее поддалась российской пропаганде.

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В материале говорится, что Лумер, которая ранее повторяла тезисы Кремля перед своими 2 миллионами подписчиков в социальных сетях, имеет прямой доступ к Трампу со времени президентской кампании 2024 года.

«В первые месяцы после возвращения Трампа на пост президента Лумер использовала свое присутствие в сети, чтобы продвигать идеологические чистки среди государственных служащих, в том числе многих сотрудников в сфере национальной безопасности», — сказано в статье.

Райзен пишет, что некоторое время её способность положить конец карьере чиновников, занимающихся вопросами внешней политики, создавала впечатление, будто она является де-факто советником Трампа по национальной безопасности.

Однако, автор статьи указывает, что пока неясно, сохранила ли она такое влияние в Белом доме, но президент Украины Владимир Зеленский, безусловно, отнёсся к ней со всей серьёзностью, когда она прибыла на этой неделе, и в четверг, 23 июля, провёл с ней закрытую встречу.

«Изменение позиции Лумер потенциально важно не только потому, что она близка к Трампу, но и потому, что она долгое время служила надежным барометром настроений сторонников MAGA», — сказано в материале.

В статье говорится, что Лумер долгое время с «презрением относилась» к Украине, придерживаясь позиции, которую можно охарактеризовать только как пророссийскую. Однако изменение позиции Лумер также совпадает с тем, что, по всей видимости, является важным недавним сдвигом в собственных взглядах Трампа на Украину.

Автор заявил, что Трамп любит победителей, и даже без полной поддержки со стороны Вашингтона Украина сумела замедлить наступление России.

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«Киев стал мировым лидером в области беспилотных технологий и перенес войну на территорию самой России, нанеся удары дальнобойными ракетами по нефтяной инфраструктуре страны, что привело к энергетическому кризису в одной из крупнейших нефтедобывающих стран мира», — пишет Райзен.

Журналист добавил, что явно впечатленный действиями Украины, Трамп объявил на саммите НАТО в Турции в начале этого месяца, что США предоставят Украине лицензию на технологию ракет Рatriot, что позволит Киеву самостоятельно производить эти современные ракеты противовоздушной обороны.

В то же время Трамп поддержал инициативу в Конгрессе, выдвинутую Грэмом, о введении новых санкций против России. При этом, по-видимому, отказавшись от своего прежнего требования, чтобы Украина согласилась уступить значительные территории в обмен на любое мирное соглашение с Россией, заключенное при посредничестве США.

Автор добавил, что изменения в политике Трампа были скромными, но значимыми; вполне возможно, что Лумер изменила свою позицию просто для того, чтобы идти в ногу с Трампом. Однако её резкий разворот может иметь ещё большее политическое значение, если он свидетельствует о более широком смягчении позиции сторонников движения MAGA в отношении Украины и осознании опасности российской пропаганды.

Что известно о Лоре Лумер

О своем приезде в Украину Лумер сообщила в своем аккаунте в X, опубликовав видео прибытия на поезде. Она признала, что ранее распространяла ложные утверждения об Украине и президенте Владимире Зеленском под влиянием российской пропаганды: «Я действительно говорила эти вещи об Украине и Зеленском и не буду удалять свои посты, потому что осознала: я ошибалась. Я жила в информационном пузыре, а российские медиа в социальных сетях убедили меня поверить в это».

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По словам блогера, она решила приехать в Украину, чтобы лично проверить утверждения, которые слышала ранее: «Я попытаюсь найти доказательства пропаганды, которой меня пичкали. Если не найду их, то расскажу об этом всем, чтобы другие тоже могли увидеть правду».

Лумер рассказала, что уже в первый день поездки увидела фотографии священников, убитых российскими военными в Буче, а также братскую могилу с жертвами оккупации. Она также пообщалась с представителями служб, занимающихся возвращением военнопленных, — ей показали фотографии украинских пленных.

«Кто же тогда нацисты? Мне годами лгали. Я ошибалась. Я обязана исправить сказанное ранее. Россия очень хорошо ведет информационную войну», — подытожила она.

После этого блогерша посетила Киево-Печерскую лавру и осмотрела Успенский собор, пострадавший в результате удара РФ 15 июня, а также другие поврежденные объекты заповедника.

23 июля Лумер заявила, что взяла интервью у президента Украины Владимира Зеленского.

Она сообщила в соцсети Х, что интервью состоялось в Мариинском дворце.

«Не было никаких запретных тем, я не сдерживалась в своих вопросах», — заявила Лумер и пообещала полную версию интервью с президентом Украины «уже в скором времени».