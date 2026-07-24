Приближенная к Трампу блогерка Лора Лумер публично извинилась перед украинцами и изумилась их стойкости

Во время визита в Киев, Лора Лумер посетила Макдональдс возле станции метро Лукьяновская, который неоднократно попадал под российские обстрелы (Фото: Laura Loomer/X)

Известный блогер и соратница президента США Дональда Трампа Лора Лумер публично извинилась перед украинцами за распространение ложных утверждений об Украине.

Об этом она заявила в опубликованном 24 июля интервью украинской телеведущей Маричке Падалко.

«Я хочу именно в вашем эфире извиниться перед украинцами за свои слова о вашей стране. Ведь все, кого я здесь встретила, были ко мне чрезвычайно добры. И я почти уверена, что в Москве меня вряд ли встретили бы так же», — сказала она.

Реклама

Лумер, в частности, выразила сомнение, что диктатор страны-агрессора РФ Владимир Путин пригласил бы ее на интервью, а президент Украины Владимир Зеленский «сделал это».

«И все украинские чиновники, с которыми я встречалась, отнеслись ко мне очень тепло», — сказала блогерка.

Кроме того, Лумер изумилась стойкости украинцев.

«Но меня очень удивила стойкость украинцев. Ты выходишь с вокзала, а люди живут своей жизнью. Никто не прячется. Люди улыбаются, гуляют с собаками. Я очень люблю собак и сразу заметила, что их здесь действительно много. (…) Честно говоря, я ожидала увидеть гораздо больше разрушений из-за войны», — подытожила блогерка.

Что известно о Лоре Лумер

О своем приезде в Украину Лумер сообщила в своем аккаунте в X, опубликовав видео прибытия на поезде. Она признала, что ранее распространяла ложные утверждения об Украине и президенте Владимире Зеленском под влиянием российской пропаганды: «Я действительно говорила эти вещи об Украине и Зеленском и не буду удалять свои посты, потому что осознала: я ошибалась. Я жила в информационном пузыре, а российские медиа в социальных сетях убедили меня поверить в это».

По словам блогера, она решила приехать в Украину, чтобы лично проверить утверждения, которые слышала ранее: «Я попытаюсь найти доказательства пропаганды, которой меня пичкали. Если не найду их, то расскажу об этом всем, чтобы другие тоже могли увидеть правду».

Лумер рассказала, что уже в первый день поездки увидела фотографии священников, убитых российскими военными в Буче, а также братскую могилу с жертвами оккупации. Она также пообщалась с представителями служб, занимающихся возвращением военнопленных, — ей показали фотографии украинских пленных.

Реклама:

«Кто же тогда нацисты? Мне годами лгали. Я ошибалась. Я обязана исправить сказанное ранее. Россия очень хорошо ведет информационную войну», — подытожила она.

После этого блогерша посетила Киево-Печерскую лавру и осмотрела Успенский собор, пострадавший в результате удара РФ 15 июня, а также другие поврежденные объекты заповедника.

23 июля Лумер заявила, что взяла интервью у президента Украины Владимира Зеленского.

Она сообщила в соцсети Х, что интервью состоялось в Мариинском дворце.

«Не было никаких запретных тем, я не сдерживалась в своих вопросах», — заявила Лумер и пообещала полную версию интервью с президентом Украины «уже в скором времени».