«Представлялись премьером Украины». Лондон публично обвинил Россию в звонках самозванцев британским министрам 21 марта, 21:25 Цей матеріал також доступний українською Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявил, что российское государство несет ответственность за фейковые телефонные звонки, сделанные британским министрам на прошлой неделе. Об этом сообщает ВВС.

«Это стандартная практика для российских информационных спецопераций», — сообщил представитель правительства.

Он добавил, что с помощью подобной дезинформации Россия пытается отвлечь внимание от нарушений прав человека, которые РФ совершает в Украине.

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«Мы видим череду отвлекающих историй и откровенную ложь Кремля, отражающую отчаяние Путина, пытающегося скрыть масштабы конфликта и неудачи России на поле боя», — сказал он.

На прошлой неделе министр обороны Британии Бен Уоллес сообщил, что ему звонил самозванец, который представился «премьер-министром Украины». После этого министр внутренних дел Великобритании Прити Пател также сообщила, что ранее на этой неделе получила звонок от самозванца.

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