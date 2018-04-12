Лондон просит созвать Совбез ООН после отчета о применении Новичка в Солсбери

СБ ООН соберется на следующей неделе после публикации отчета ОЗХО по делу Скрипалей

Великобритания призвала провести заседание Совета безопасности Организации Объединенных Наций после отчета Организации по запрету химического оружия (ОЗХО) о применении яда Новичок при отравлении в Солсбери.

В Лондоне ожидают, что инцидент в Солсбери рассмотрят уже на следующей неделе.

Об этом сообщили в представительстве страны при ООН.

The UK has called for #UNSC meeting on the OPCW report on the Salisbury incident. We expect this to be held next week. https://t.co/81znOFW9Bl — UK at the UN ???????? (@UKUN_NewYork) 12 апреля 2018 г.

Напомним, эксперты ОЗХО 12 апреля опубликовали результат исследования проб по материалам отравления российского экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Документ подтверждает, что Скрипалей отравили нервнопаралитическим веществом военного класса Новичок. Глава британского Министерства иностранных дел Борис Джонсон призвал Россию дать ответы из-за применения Новичка в деле Скрипалей.

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