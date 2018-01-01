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Лондон пояснил, от чего зависит голосование по Brexit

Сегодня, 19:44
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Дата нового голосования по Brexit пока неизвестна

Дата нового голосования парламента Великобритании по сделке об условиях Brexit пока не определена, голосование будет зависеть от того, как скоро правительство Терезы Мэй получит дополнительные гарантии от Европейского Союза.

Об этом 10 декабря заявил пресс-секретарь премьер-министра Терезы Мэй, передает Reuters.

"Я не думаю, что премьер-министр назначила дату [голосования]... Как она неоднократно говорила, важно получить заверения, в которых нуждается парламент, поэтому мы будем руководствоваться этим процессом", - сказал пресс-секретарь.

По словам представителя британского правительства, Лондон не намерен откладывать Brexit.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отменила голосование в парламенте по вопросу Brexit. Депутаты должны были утвердить соглашение о выходе Британии из ЕС, ранее одобренное Брюсселем.

Основным проблемным моментом для Лондона остается вопрос о границе между Великобританией и Ирландией (входящей в состав ЕС) после Brexit.

Лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал соглашение по выходу Великобритании из ЕС "лучшей" сделкой, на которую Лондон мог бы рассчитывать.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

Теги:   Brexit Голосование Лондон Евросоюз Великобритания

Спецтема   Выход Британии из ЕС: все о Brexit

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