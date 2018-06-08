08 июня 2018, пятница

Лондон отреагировал на сообщения о нежелании Трампа встречаться с Мэй

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Встреча Трампа и Мэй на саммите G7 изначально не планировалась

Встреча Трампа и Мэй на саммите G7 изначально не планировалась

Офис премьер-министра Великобритании Терезы Мэй опроверг сообщения о нежелании президента США Дональда Трампа встречаться с главой британского правительства.

Как сообщает The Independent, встреча Трампа и Мэй изначально не планировалась из-за плотного графика американского лидера.

Ожидается, что Трамп приедет на саммит G7 относительно поздно и покинет его до завершения всех мероприятий, поэтому он не будет проводить двусторонних встреч ни с кем из остальных лидеров.

Сама Мэй, по данным издания, настаивает, что Трамп на всех подобных мероприятиях делает серьезный вклад в их работу.

Ранее Telegraph cо ссылкой на источники сообщало, что Дональд Трамп отказался от проведения переговоров с Терезой Мэй на полях саммита G7 в Канаде. По информации издания, Трамп устал от "учительского тона" Мэй.

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