04 ноября 2018, воскресенье

Лондон назвал домыслами сообщения об уступках от ЕС по Brexit

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

В офисе премьер-министр Великобритании Терезы ​​Мэй назвали "домыслами" сообщения СМИ об уступках от ЕС по сохранению членства Британии в Таможенном союзе ЕС.

"Это все лишь предположение. Премьер-министр ясно выразилась, что мы добиваемся значительного прогресса относительно будущих отношений, и 95% соглашения о выходе [Великобритании из состава ЕС] теперь урегулированы, переговоры продолжаются", - сообщил пресс-секретарь британского правительства, передает Reuters.

Напомним, что газета The Sunday Times со ссылкой на источники сообщила, что премьер-министр Британии Тереза Мэй добилась от Евросоюза уступок, которые позволят ей сохранить всю страну в составе Таможенного союза ЕС. Новые соглашения помогут решить противоречия в вопросе сотрудничества ЕС и Ирландии.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

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