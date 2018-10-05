05 октября 2018, пятница

Лондон и Берлин не исключили введения санкций из-за кибершпионажа ГРУ России

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Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

Великобритания и Германия рассматривают вопрос введения ответных мер в отношении России после разоблачения кибершпионской сети российской военной разведки.

"Мы должны быть готовы принять меры самостоятельно или, желательно, совместно с союзниками", - заявил Bloomberg Дэвид Лидингтон, глава канцелярии премьер-министра Британии.

По словам официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта, Берлин вместе с европейскими партнерами рассматривает введение дополнительных санкций против России.

"Немецкое правительство почти уверенно, что за недавними атаками стоит российская военная разведка", - сказал Зайберт.

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Напомним, что 4 октября спецслужбы Нидерландов сообщили о предотвращении хакерской атаки России против Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), расположенной в Гааге.

По данным российских спецслужб, четверо сотрудников ГРУ - Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин – пытались получить доступ к данным ОЗХО. Их попытка закончилась выдворением из страны.

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Вслед за Нидерландами Министерство юстиции США предъявило обвинений семерым сотрудникам ГРУ РФ, в том числе подозреваемым в кибератаке на ОЗХО, в причастности к хакерским атакам против спортивных федераций, антидопинговых агентств и других организаций по всему миру.

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