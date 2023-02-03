Лоббисты Кремля финансировали европейских политиков за признание оккупированного Крыма российским — расследование 3 февраля, 20:22 Баннер в центре Киева, на котором изображен подорванный Крымский мост (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Лоббистская группа Международное агентство актуальной политики с 2016 года убеждала европейских политиков отменить санкций Евросоюза в отношении РФ и признать оккупированный Крым российским.

Об этом говорится в расследовании OCCRP, IRPI, Важные истории и Profil.

Журналисты получили доступ к электронной переписке российского медиатехнолога Саргиса Мирзаханяна, который работал помощником у депутатов Госдумы РФ. Утечку опубликовали хакеры, которые называют себя Киберхунтой, в 2016—2017 годах.

Видео дня

В переписке был проект отмены санкций против России для Кипра, где санкции описываются как «фундаментально противоречащие нормам международного права». Он оказался почти идентичен окончательной версии, подписанной через несколько месяцев кипрской парламентской фракцией AKEL.

Также в письмах описаны идеи отдельных проектов для Латвии, Греции и даже Парламентской ассамблеи Совета Европы, но нет никаких указаний на то, что эти предложения были официально выдвинуты.

По данным переписки, представители правых партий Италии и Австрии, согласно данным из переписки, должны были внести в свои законодательные органы резолюции об отмене санкций против России.

У каждого проекта был указан бюджет в 20 тысяч евро, а еще 15 тысяч евро были зарезервированы для каждого «в случае успешного голосования».

В 2016 году организация Мирзаханяна работала с итальянским депутатом Стефано Вальдегамбери из регионального парламента Венето: это был первый регион страны Евросоюза, принявший резолюцию об отмене санкций против России. «Получилась бомба! С точки зрения медийности — это скорее всего будет нашим самым громким инфовбросом!» — отреагировал Мирзаханян в одном из писем. Затем региональные советы в Лигурии и Ломбардии последовали примеру Венето и приняли собственные резолюции о «признании» Крыма частью России.

Налаживание сотрудничества также выражалось в приглашении на Ялтинский международный экономический форум, который проходил ежегодно с 2016 по 2019 год с участием команды Мирзаханяна. В переписке есть список из имен девяти приглашенных в Ялту европейских политиков из Австрии, Германии, Италии, Чехии и Польши и их гонорары на общую сумму 21 500 евро. Эти выплаты, вероятно, выходят за рамки компенсации расходов, так как транспортные издержки обсуждали отдельно.

Из писем, датированных 2017 годом, следует, что организация Мирзаханяна работала с командой депутата Леонида Слуцкого, чтобы приглашать видных европейских деятелей для наблюдения за выборами в России в сентябре 2017 года.