Глава Пентагона Остин провел телефонные переговоры с Резниковым и Шойгу 21 октября, 16:56 Ллойд Остин подчеркнул важность сохранения каналов связи в условиях агрессии РФ против Украины (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Министр обороны США Ллойд Остин провел в пятницу, 21 октября, телефонные разговоры со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым, а также российским — Сергеем Шойгу.

Как сообщили в Пентагоне, в ходе беседы с Резниковым Остин «подтвердил непоколебимую приверженность США поддержке способности Украины противостоять российской агрессии».

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Остин также подчеркнул неизменную поддержку международного сообщества в укреплении Украины и сохранении ее способности защищать себя в будущем.

В свою очередь Резников в Twitter сообщил, что обсудил с Остином усиление возможностей противовоздушной обороны (ПВО) Украины и ситуации с безопасностью. По словам украинского министра обороны, глава Пентагона осудил удары России по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины.



Также, по сообщению Пентагона, во время беседы с Шойгу Остин «подчеркнул важность сохранения линий связи между ведомствами в условиях продолжающейся войны РФ против Украины».

Переговоры сторон прошли на фоне бегства прокремлевских коллаборантов из Херсона на левый берег Днепра в связи с контрнаступательными действиями ВСУ.

После уничтожения украинскими войсками ключевых переправ в этом регионе находящаяся там группировка ВС РФ оказалась в очень уязвимом положении из-за проблем с обеспечением и невозможностью организовать масштабную эвакуацию своих сил.