Обсудит помощь Украине. Глава Пентагона приехал в Латвию

10 августа, 00:11
Ллойд Остин в Латвии (Фото:twitter.com/SecDef)

Ллойд Остин в Латвии (Фото:twitter.com/SecDef)

Глава Пентагона Ллойд Остин приехал в Латвию для встречи с местными чиновниками. Во время переговоров планируют обсудить военную помощь Украине.

«Приехал в Ригу, Латвия. Я с нетерпением жду встречи с высшим руководством латвийского правительства, чтобы обсудить вопросы безопасности в регионе и важность продолжения оказания поддержки Украине», — написал Остин в Twitter.

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https://twitter.com/SecDef/status/1557061244393345027?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1557061244393345027%7Ctwgr%5Ea28150ea82af2c73ebb6c1e41b798ef08207d2bd%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rbc.ua%2Frus%2Fnews%2Fobsudit-voennuyu-pomoshch-ukraine-glava-pentagona-1660074656.html

Накануне сообщалось, что США пока не намерены включать в пакеты помощи Украине истребители F-16, однако не исключают их передачу в будущем.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Военная помощь Латвия Украина-США Пентагон Война в Украине Ллойд Остин Война России против Украины

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