Обсудит помощь Украине. Глава Пентагона приехал в Латвию 10 августа, 00:11 Ллойд Остин в Латвии (Фото:twitter.com/SecDef)

Глава Пентагона Ллойд Остин приехал в Латвию для встречи с местными чиновниками. Во время переговоров планируют обсудить военную помощь Украине.

«Приехал в Ригу, Латвия. Я с нетерпением жду встречи с высшим руководством латвийского правительства, чтобы обсудить вопросы безопасности в регионе и важность продолжения оказания поддержки Украине», — написал Остин в Twitter.



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Накануне сообщалось, что США пока не намерены включать в пакеты помощи Украине истребители F-16, однако не исключают их передачу в будущем.

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