Обсудит помощь Украине. Глава Пентагона приехал в Латвию
Ллойд Остин в Латвии (Фото:twitter.com/SecDef)
Глава Пентагона Ллойд Остин приехал в Латвию для встречи с местными чиновниками. Во время переговоров планируют обсудить военную помощь Украине.
«Приехал в Ригу, Латвия. Я с нетерпением жду встречи с высшим руководством латвийского правительства, чтобы обсудить вопросы безопасности в регионе и важность продолжения оказания поддержки Украине», — написал Остин в Twitter.
Накануне сообщалось, что США пока не намерены включать в пакеты помощи Украине истребители F-16, однако не исключают их передачу в будущем.
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