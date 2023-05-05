США добиваются встречи Остина с министром обороны Китая, против которого ввели санкции — Bloomberg 5 мая, 09:34 По данным СМИ, Ллойд Остин хочет встретиться со своим китайским коллегой в Сингапуре на форуме по безопасности (Фото:Heiko Becker/Reuters)

США добиваются встречи главы Пентагона Ллойда Остина с министром обороны Китая Ли Шанфу, чтобы попытаться возобновить контакты по линии военных, но Пекин отклонял многочисленные просьбы, пишет Bloomberg.

По данным собеседников издания, знакомых с ситуацией, Вашингтон хочет провести встречу с Шанфу в Сингапуре на ежегодном форуме по безопасности.

В материале говорится, что в случае согласия Китая встреча Остина и Ли станет «самой важной личной встречей между двумя сторонами с тех пор, как в феврале над США пролетел вероятный китайский шар-шпион», что привело к ухудшению отношений между двумя странами.

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«С тех пор Китай неоднократно отклонял просьбы Остина или генерала Марка Милли, главы Объединенного комитета начальников штабов, поговорить по телефону со своими китайскими коллегами», — отмечают журналисты.

Представитель Пентагона подполковник Мартин Майнерс заявил, что министерство обороны США не сообщало о каких-либо встречах. Он добавил, что Пентагон «стремится поддерживать открытые линии связи с военными лидерами КНР, включая министра национальной обороны КНР».

Издание отмечает, что любая встреча «будет неловкой для обеих сторон». США ввели санкции против Ли Шанфу в 2018 году за участие в сделках по покупке российских самолетов Су-35 и систем С-400.

Китай также окажется в сложное положение. Пекин стремится использовать доступ к своим высшим руководителям в качестве рычага давления, настаивая на том, что США должны сначала принять более дружественную политику.

«Но отказ от встречи в Сингапуре рискует вызвать раздражение других стран региона, которые настаивают на ослаблении напряженности с обеих сторон», — резюмировали в материале.

В начале февраля американские военные сбили над Атлантическим океаном китайский воздушный шар, который считается шпионским устройством.

Ранее Пентагон сообщил, что наблюдает за китайским шпионским шаром, который ведет разведку над северной территорией США.

Reuters писало, что американские истребители были готовы лететь сбивать шар, однако военное руководство посоветовало Джо Байдену не отдавать приказ о сбитии. Он прислушивался к совету, поэтому воздушный шар продолжал летать над США, пока его сопровождал один из самолетов.

Министерство иностранных дел КНР заявило, что их шар попал на территорию США «из-за форс-мажорных обстоятельств». Там отметили, что аппарат гражданский и используется для метеорологических исследований.

Позже в Пентагоне заявили о пролете еще одного китайского воздушного шара над Латинской Америкой.

На фоне этих инцидентов госсекретарь США Энтони Блинкен отложил запланированный визит в Пекин. В МИД Китая отметили, что такое решение — это внутреннее дело США.

В марте лидер Китая Си Цзиньпин обвинил США в «подавлении» Пекина во время своей необычно резкой речи. Китайский лидер попытался переложить на Вашингтон ответственность за собственную политику, включая жесткие меры по борьбе с COVID-19 и давление на технологические компании.