Люксембург отозвал своего посла из Москвы

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн объявил о решении отозвать своего посла из Москвы для консультаций.

Как сообщает RTL, МИД Люксембурга официально подтвердило свою поддержу Великобритании в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

В министерстве заявили о "серьезном вопросе нашей общей безопасности" и осуждении атаки.

Кроме того, правительство Люксембурга согласилось с выводами Великобритании о том, что, вероятнее всего, к отравлению Скрипаля причастна Россия.

Ранее министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что страна не намерена высылать российских дипломатов.

Напомним, 26 марта ряд стран объявили о самой масштабной высылке российских дипломатов в связи с применением химического оружия против граждан в Великобритании.

По данным Госдепа США, США, Великобритания, НАТО и еще 25 стран к настоящему моменту объявили о высылке 151 российского дипломата по делу Скрипаля.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери. Скрипаль с дочкой до сих пор находятся в реанимации в критическом состоянии.

Британское следствие установило, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в СССР в 1970-х годах. Оно известно под названием Новичок.

Лондон возложил ответственность за инцидент на Россию. Москва отрицает свою вину.