Любые переговоры с КНДР должны вести к денуклеаризации - Белый дом

Денуклеаризация Корейского полуострова должна быть результатом любого диалога с КНДР, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, комментируя желание северокорейцев вести переговоры с Вашингтоном.

"Они выразили желание провести переговоры. Но давайте будем предельно ясны: отказ от ядерного оружия должен быть результатом любого диалога с Северной Кореей", - сказала Сандерс журналистам.

