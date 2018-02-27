Любые переговоры с КНДР должны вести к денуклеаризации - Белый дом

Денуклеаризация Корейского полуострова должна быть результатом любого диалога с КНДР, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, комментируя желание северокорейцев вести переговоры с Вашингтоном.
"Они выразили желание провести переговоры. Но давайте будем предельно ясны: отказ от ядерного оружия должен быть результатом любого диалога с Северной Кореей", - сказала Сандерс журналистам.
.@PressSec on North Korea: "They have expressed a desire to hold talks, but let us be completely clear. Denuclearization must be the result of any dialogue with North Korea." https://t.co/n7TqA3VDnW pic.twitter.com/jE2oHsK95S— ABC News (@ABC) 26 февраля 2018 г.
Ранее Трамп заявил о готовности к переговорам с КНДР на "определенных условиях".
Напомним, что глава делегации Северной Кореи во время переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил, что Пхеньян готов провести переговоры с США.
Президент Южной Кореи Мун Чже Ин заявил, что если США хотят начать переговоры с КНДР, они должны понизить планку требований.
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