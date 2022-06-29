Сначала нужно победить Россию, а потом вести переговоры — британский МИД 29 июня, 13:28 Лиз Трасс (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, сначала нужно победить страну-агрессора Россию, а потом вести переговоры.

Об этом сообщает Sky News.

По ее словам, нынешние переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным не приведут к миру.

«Абсолютно необходимо, чтобы мы обеспечили поражение России в Украине», — сказала Трасс.

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Глава ведомства заявила, что это необходимо ради европейской безопасности, свободы и демократии.

«Некоторые говорят, что может быть некоторая возможность переговоров сейчас, пока Россия все еще находится в Украине, но я думаю, что это принесет ложный мир и приведет к дальнейшей агрессии в будущем», — сказала она.

По ее словам, следует извлечь уроки из прошлого, например, из неудач в Минских соглашениях, чтобы обеспечить прочный мир в этом районе.

«Поэтому мой очень сильный посыл заключается в том, что мы должны сначала победить Россию, а потом вести переговоры», — сказала она.

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