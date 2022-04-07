Глава МИД Британии обратилась к НАТО: Эпоха взаимодействия с Россией закончилась, нужен новый подход к безопасности в Европе

7 апреля, 04:39
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Лиз Трасс (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Лиз Трасс (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила своим коллегам из НАТО, что эпоха взаимодействия с Россией закончилась. Она убеждена: сейчас время отказаться от «устаревшего подхода» к обращению со страной-агрессором.

Война России против Украины — главные события 6 апреля

Об этом сообщает CNN.

По словам Трасс, Основополагающий акт НАТО — Россия, подписанный в 1997 году, мертв. Документ предусматривает, что Альянс и РФ "не считают друг друга противниками".

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Глава МИД Британии заявила, что НАТО не может допустить «вакуума безопасности» на восточных границах Альянса и должен переосмыслить поддержку стран, «охваченных сетью российского влияния», в частности Грузии, Молдовы, Швеции и Финляндии.

«Эпоха взаимодействия с Россией закончилась. Нам необходим новый подход к безопасности в Европе, основанный на устойчивости, обороне и сдерживании», — заявила Трасс.

Также она призвала своих партнеров усилить санкции и вооружить Украину «быстро и решительно, чтобы обеспечить провал [российского диктатора Владимира] Путина». Трасс сообщила, что работает со своими коллегами по G7 над введением дополнительных санкций против российских банков.

6 апреля Британия ввела новые санкции против России — крупнейшего банка Сбербанк, Московского кредитного банка и восьми олигархов.

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Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Россия Великобритания НАТО Санкции против России Лиз Трасс Война России против Украины

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