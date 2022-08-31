Трасс сообщила, что в случае избрания премьером Британии в первую очередь позвонит Зеленскому 31 августа, 23:50 Лиз Трасс (Фото:Peter Nicholls/File Photo/Reuters)

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании и глава британского МИД Лиз Трасс сообщила, что в случае ее победы президент Владимир Зеленский станет первым лидером иностранного государства, которому она позвонит.

Это заявление она сделала, отвечая на вопрос британца украинского происхождения во время встречи с членами Консервативной партии в Лондоне.

«Во-первых, вы и ваш президент являются вдохновением для мира. Я убеждена, что вы боретесь за свободу и демократию, не только в своей стране, но и во всей Европе», — сказала Трасс.

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Министр подчеркнула, что Украина получит необходимую поддержку, включая тяжелую технику для защиты от российской агрессии. Трасс отметила, что гордится тем, что Британия стала первой страной Европы, которая отправила оружие Киеву.

Трасс добавила, что российских диктатор Владимир Путин не остановится на Украине, а пойдет дальше и будет угрожать безопасности Восточной Европы.

На вопрос ведущего, будет ли президент Зеленский первым лидером, которому она позвонит в случае победы, Трасс ответила утвердительно.

«Президент Зеленский — это вдохновение. Я хочу показать украинцам, что они продолжат получать полную поддержку Великобритании», — заявила она.

Ранее Трасс говорила, что готова применить ядерное оружие в случае необходимости. Она назвала это важной обязанностью премьер-министра Британии.

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