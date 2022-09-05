Теперь в статусе премьера. Визит Лиз Трасс в Украину уже готовится — Пристайко

5 сентября, 21:54
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Лиз Трасс (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)

Лиз Трасс (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)

Визит нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс в Украину может состояться в ближайшее время, украинские дипломаты уже начали подготовку. Об этом заявил посол Украины в Британии Вадим Пристайко в эфире проекта Freeдом в понедельник, 5 сентября.

Пристайко сказал, что последний раз Трасс была в Украине 17 февраля, незадолго до начала полномасштабного вторжения России, и после этого не раз говорила, что снова приедет в нашу страну в ближайшее время.

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«Когда [Трасс] формально станет премьером [6 сентября], я думаю, сразу же произойдет звонок, и договоренности о визите Лиз Трасс не заставят себя ждать. Мы уже как дипломатическая система начали готовить и этот разговор, и приезд Лиз Трасс в Киев», — сказал он.

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Ранее Лиз Трасс говорила, что в случае избрания британским премьером в первую очередь позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому. В понедельник она была избрана новым лидером Консервативной партии и главой правительства.

5 сентября глава украинского государства провел последний телефонный разговор с Борисом Джонсоном в его статусе премьер-министра Британии. Тот приезжал в Киев 24 августа.

Борис Джонсон, который активно поддерживал Украину с начала полномасштабного вторжения России, 7 июля объявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он оставался на должности до избрания нового лидера политсилы.

https://www.youtube.com/embed/Q7bNhiFb9m0
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Вадим Пристайко Выборы в Великобритании Украина-Великобритания Лиз Трасс

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