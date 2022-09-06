«В глазах России — траур». Чего ожидать от нового премьера Британии Лиз Трасс, которая готова нажать ядерную кнопку — Чалый 6 сентября, 12:06 Эксклюзив НВ Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс (Фото:REUTERS/Hannah McKay)

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США в 2015—2019 годах Валерий Чалый в эфире Радио НВ рассказал, чего ожидать от нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.

«В глазах России, думаю, просто траур. Сколько они говорили о Лиз Трасс, сколько они против нее работали, и получили результат, обратный своим желаниям. <...> 24 августа она заявила, что готова открыть больше тайной информации Мі-6 о российской дезинформации, о коварных действиях россиян. Будем ожидать в ближайшее время новой интересной информации, как Россия работает на подрыв не только в Британии, но и по всему миру», — отметил Чалый.

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Никаких резких изменений в военной поддержке Великобританией Украины дипломат не ожидает. Чалый убежден, что внешняя политика Лондона, в том числе отношение к России и диктатору Владимиру Путину, с новым премьером останется по меньшей мере без изменений:

«Если и будут [изменения], то только на усиление. Лиз Трасс четко говорила о том, что Крым нужно освобождать. Даже когда [Дмитрий] Медведев (официальное лицо, как бы мы ни говорили, но он называет себя заместителем Путина, он же заместитель руководителя Совбеза России) заявлял, что „если вы что-то в Крыму сделаете, мы по вам шарахнем ядерным оружием“. Лиз Трасс сказала, что она не будет долго консультироваться со всем миром и готова нажать ядерную кнопку. Очень серьезное заявление», — добавил дипломат.

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