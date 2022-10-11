Лиз Трасс призвала созвать экстренный саммит НАТО после ракетного террора РФ 11 октября, 02:17 Лиз Трасс считает, что необходимо усиливать изоляцию России (Фото:REUTERS/Maja Smiejkowska)

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс предложит на ближайшей встрече Большой семерки созвать экстренный саммит НАТО на фоне российского ракетного террора Украины.

Об этом сообщает Reuters.

«Международная поддержка борьбы Украины резко противостоит изоляции России на международной арене. Никто не хочет мира больше, чем Украина. И со своей стороны, мы не должны ни на йоту поколебать свою решимость помочь им его обрести», — заявила Трасс.

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Глава правительства подчеркнула, что участие в саммите президента Владимира Зеленского является демонстрацией единства в поддержке Украины. Лиз Трасс также призовет усилить санкции против РФ.

Инфографика: НВ

Генштаб ВСУ в вечерней сводке за 10 октября сообщил, что за сутки оккупанты нанесли по Украине больше 84 ракетных и авиаударов, используя крылатые, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные беспилотники. Воздушные Силы и противовоздушная оборона ВСУ уничтожили 43 вражеских крылатых ракеты и 13 беспилотников. Угроза новых ракетных и авиаударов сохраняется.

В результате ракетных ударов РФ по ряду областей Украины погибли 14 человек, по меньшей мере 90 пострадали.