«Спасательная миссия для экономики». В Британии высокопоставленные члены Консервативной партии обсудят отставку Лиз Трасс — СМИ 16 октября, 16:00 Лиз Трасс (Фото:REUTERS/Maja Smiejkowska/File Photo/File Photo)

В Великобритании группа высокопоставленных представителей Консервативной партии встретится в понедельник, 17 октября, чтобы обсудить «спасательную миссию для экономики» — быструю отставку Лиз Трасс с должности премьер-министра, которую она занимает чуть больше месяца.



Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, некоторые консерваторы хотят, чтобы Трасс ушла в отставку в течение нескольких дней, другие говорят, что она сейчас «занимает должность, но не держит все под контролем», еще одни обещают публично призвать Трасс покинуть пост после провала ее программы сокращения налогов.

Видео дня

Ранее BBC сообщило, что решение действовать приняли после того, как узнали, что премьер планирует уволить министра финансов Кваси Квартенга — что она в конце концов и сделала. Причиной стала радикальная налоговая реформа, обрушившая фунт стерлингов и заставившая Банк Англии включать «печатный станок».

В то же время союзники лидера Британии, как сообщает The Guardian, предупредили членов парламента, что они ускорят выборы и обеспечат «конец тори как партии», если те свергнут второго за несколько месяцев премьер-министра. Однако даже среди министров кабинета Трасс поддержка постепенно испаряется.

«Она сейчас в зале ожидания и знает об этом. Сейчас это вопрос времени, примет ли она участие в процессе и пойдет в определенной степени на своих условиях, или попытается сопротивляться и будет вытеснена», — цитирует газета одного из бывших министров.

The Guardian рассказала, что от 15 до 20 экс-министров и других высокопоставленных членов парламента пригласили на мероприятие, созванное ведущими сторонниками Риши Сунака — бывшего канцлера казначейства и соперника Трасс в борьбе за должность премьера. Они якобы хотели спланировать, как и когда отстранить лидера Британии.

Один из членов парламента заявил, что, как и в случае с отставкой Бориса Джонсона, процесс согласия относительно такого же шага против Трасс остается сложным. По его словам, есть и те, кто считает, что премьер «может выжить, если продержится до конца следующей недели», когда стартует открытие рынков.

Бывшую министра иностранных дел Лиз Трасс избрали новым премьером Британии 5 сентября. Она обещала «снижать налоги с первого дня» в должности. После увольнения министра финансов Трасс отменила объявленные вместе с ним масштабные реформы, в том числе часть экономического пакета, предусматривавшего снижение налогов.