Ливанский суд разрешил судну с краденым украинским зерном покинуть порт — посол

3 августа, 20:36
Россия через крымские порта вывозит зерно с оккупированных украинских территорий (Фото:Yoruk Isik/Reuters)

Россия через крымские порта вывозит зерно с оккупированных украинских территорий (Фото:Yoruk Isik/Reuters)

Суд Ливана разрешил сирийскому судну Laodicea, которое, по данным украинских дипломатов, перевозит краденое украинское зерно, покинуть порт Триполи. Об этом сообщил посол Украины в Ливане Игорь Осташ в комментарии Крым.Реалии.

Осташ уточнил, что местный суд аннулировал запрет для Laodicea покидать порт и производить выгрузку зерна. Посол заявил, что это решение стало неожиданным для украинских дипломатов и свидетельствует о том, что сирийское судно вынуждено «спасаться бегством».

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«Мы практически поймали их за руку, но, к сожалению, решение суда сегодня под вечер нас очень удивило. Это решение об аннулировании всех предыдущих решений и разрешение кораблю отплыть в Сирию. Это означает, что они просто убегают. Позорно убегают из Ливана», — сказал Осташ.

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Осташ подчеркнул, что Россия через крымские порта вывозит зерно с оккупированных украинских территорий. После обнародования этих фактов судам с краденым украинским зерном будет практически невозможно скрывать свои маршруты и грузы, сказал он.

«Нам удалось показать всему миру, что это действительно краденое зерно, и, очевидно, это станет предупреждением для всех, кто еще захочет повторить этот путь», — отметил украинский посол.

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Кремль стремится спровоцировать голод в африканских странах, который приведет к волне миграции в Европу, надеясь оказать таким образом давление на ЕС.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Ливия Зерно Судно

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