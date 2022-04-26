Оружие для ВСУ. Литвы рассматривает возможность передать Украине дополнительную военную помощь 26 апреля, 17:57 Цей матеріал також доступний українською Поддержка Литвы включает в себя не только поставку вооружений, но и обучение. (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Командующий вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис заявил, что у Вильнюса еще есть оружие, которое могут передать Украине. Об этом сообщает издание Delfi.

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«Мы рассматриваем возможные варианты. Они все еще есть, мы еще ведем переговоры с ключевыми союзниками о том, какие линии снабжения могли бы быть, если мы их отдадим. В конце концов, мы консультируемся с украинской стороной о том, что им нужно», — заявил он.

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Он также подчеркнул, что украинцам нужно передать такую ​​технику, которую можно будет эффективно использовать. По словам Рупшиса, поддержка Литвы включает в себя не только поставку вооружений, но и обучение.

Рупшис сообщал, что через пять—десять лет агрессия России может повториться.

Ранее министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что страна передала Украине тяжелые минометы.

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