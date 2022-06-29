Евросоюз может пойти на уступки России по транзиту в Калининград через Литву — Reuters
Литва заблокировала транзит санкционных товаров из РФ в Калининград (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)
В Евросоюзе могут разрешить транзит ряда товаров по территории Литвы в Калининградскую область при согласии Вильнюса, сообщает агентство Reuters в среду, 29 июня, со ссылкой на источники, которые говорили на условиях анонимности.
По словам двух собеседников агентства, европейские официальные лица при поддержке Германии стремятся прийти к компромиссу с Литвой, чтобы «разрешить конфликт с Москвой».
Один источник Reuters заявил, что, если «блокаду» Калининграда не снимут, «прибалтийское государство опасается, что Москва может проложить сухопутный коридор через его территорию, используя военную силу». Агентство отмечает, что в Литве дислоцированы немецкие солдаты, и в случае эскалации со стороны Кремля «вместе с союзниками по НАТО может быть втянута в конфронтацию». В материале также упоминается, что «крупнейшая в Европе экономика в значительной степени зависит от импорта российского газа».
«Нужно смотреть правде в глаза. У Путина гораздо больше рычагов воздействия, чем у нас. В наших интересах найти компромисс», — сказал один из собеседников Reuters, знакомый с дискуссиями в ЕС, и признал, что конечный результат может показаться несправедливым.
По словам источников Reuters, компромиссное решение могут найти к 10 июля либо на следующей неделе. Один из вариантов может предусматривать освобождение от санкций ЕС грузоперевозки между Россией и Калининградом на том основании, что «это не считается международной торговлей». На такую уступку могут пойти при условии, что подсанкционные товары будут использоваться в Калининграде, а не вывозиться через его порт, хотя это может быть трудно гарантировать, пишет агентство.
По словам другого собеседника Reuters, «блокаду» могут снять на так называемых «гуманитарных основаниях». Он добавил, что у Литвы есть серьезные оговорки по поводу того, чтобы пойти на шаг, который могут посчитать уступкой Москве.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна продолжит соблюдать ограничения на транзит в Калининградскую область и не будет реагировать на угрозы из России. В Вооруженных силах Литвы также говорили, что прямой военной угрозы стране сейчас нет.
17 июня власти Литвы ввели запрет на транзит санкционных товаров через свою территорию в Калининградскую область России. Этот регион, хотя является частью РФ, не имеет с ней общей сухопутной границы, омывается Балтийским морем и граничит только с Литвой и Польшей.
Литва запретила транзит санкционных товаров в Калининградскую область не только по железной дороге, но и по автомобильным дорогам.
Власти Литвы объяснили запрет получением разъяснений от Еврокомиссии о том, что транзит товаров, запрещенных ко ввозу в ЕС, станет нарушением санкций, введенных против РФ за развязанную ею войну в Украине.
Из-за ограничения транзита в МИД РФ вызвали временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене и посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера. От них потребовали «незамедлительной отмены рестрикций», пригрозив в случае отказа ответными мерами.
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