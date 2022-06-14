«Значительно укрепят обороноспособность». Литва решила закупить у Франции гаубицы Caesar 14 июня, 11:54 Цей матеріал також доступний українською Министры обороны Литвы и Франции (Фото:twitter.com/a_anusauskas)

На фоне войны России против Украины Литва решила закупить у Франции 18 гаубиц Caesar MarktII.

Об этом в понедельник, 13 июня, сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter.

Литва вложит дополнительные 300 миллионов евро в свой оборонный бюджет на 2022 год, поскольку война России против Украины усилила опасения по поводу безопасности.

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Министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас заявил, что гаубицы «значительно укрепят обороноспособность вооруженных сил Литвы».

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