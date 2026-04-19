Литва и Латвия не позволили самолету Фицо пролететь в Москву на 9 мая

19 апреля, 02:52
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Фицо все же добрался до Москвы и раскритиковал страны Евросоюза (Фото: REUTERS/Радован Стокласа)

Фицо все же добрался до Москвы и раскритиковал страны Евросоюза (Фото: REUTERS/Радован Стокласа)

Литва и Латвия не позволили самолету премьер-министра Словакии Роберта Фицо пролететь через свое воздушное пространство на пути в Москву 9 мая.

Об этом сообщает TASR.

По словам Фицо, власти обеих стран проинформировали его, что самолет не сможет пройти по их воздушному пространству по дороге в российскую столицу.

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«Я обязательно найду другой маршрут, как и в прошлом году», — сказал Фицо.

В 2025 году на празднование 9 мая в Москве прибыли 29 иностранных лидеров. Среди них, кроме Роберта Фицо, были президент Сербии Александар Вучич, премьер-министр Армении Никол Пашинян, председатель КНР Си Цзиньпин и генеральный секретарь Компартии Вьетнама То Лам.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Роберт Фицо Словакия 9 мая Литва Москва

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