Литва закрывает на месяц границу с Беларусью из-за инцидентов с воздушными шарами

Литва закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью (Фото: Valstybės sienos apsaugos tarnyba/Facebook)

Правительство Литвы в среду, 29 октября, решило закрыть на месяц пункты пропуска Медининкай и Шальчининкай на границе с Беларусью из-за роста количества инцидентов с воздушными шарами , которые залетают с белорусской стороны.

Об этом сообщает LRT.

Ограничения будут действовать отныне до 30 ноября, 24:00, с возможностью продления.

Контрольно-пропускной пункт Шальчининкай будет полностью закрыт, а Медининкай будет частично работать с некоторыми исключениями.

Министр внутренних дел Владислав Кондратович отметил, что через него будет разрешено пропускать в обоих направлениях дипломатов, лиц, возвращающихся в Литву, граждан стран ЕС, НАТО и членов их семей, а также лиц, имеющих вид на жительство в Литве.

Кроме того, будет разрешен транзит в Калининград.

По словам главы МВД, остается открытой возможность выдачи гуманитарных пропусков. Решение об этом будет принимать Государственная пограничная служба.

LRT пишет, что были утверждены исключения, которые позволяют гражданам Андорры, Монако, Сан-Марино, Ватикана и Украины и членам их семей пересекать пункт Медининкай. Исключение касается и технического персонала дипломатических миссий вышеупомянутых стран в Беларуси, которые являются белорусскими гражданами.

«Эти изменения должны быть реальным сигналом нашему, как мы видим сегодня, не очень доброжелательному соседу, который не прилагает никаких усилий для решения проблемы [с воздушными шарами]. Их бездействие означает, что они фактически вместе участвуют в этой деятельности», — говорит Кондратович.

До сих пор пограничные переходы Медининкай и Шальчининкай были единственными, через которые можно было въехать в из Беларуси в Литву или наоборот.

Пункты Лаворишкес и Райгардас были закрыты в 2024 году, а два других — в 2023-м.

26 октября литовский президент Гитанас Науседа предложил закрыть границу с Беларусью на длительный срок и ограничить транзит в российский Калининград. Причиной этого является угроза контрабанды через белорусские метеорологические зонды.

В этот же день власти дважды закрывали Вильнюсский международный аэропорт после того, как вблизи него в воздушном пространстве зафиксировали метеозонды.

Такие средства, по данным литовской стороны, часто используют контрабандисты для переправки сигарет через границу.

25 октября Литва временно закрывала пункты пропуска на границе с Беларусью после нарушения ее воздушного пространства метеозондами с контрабандой, которые залетели с белорусской территории и вызвали приостановку работы аэропортов Каунаса и Вильнюса.

22 октября на территорию Литвы также залетело несколько десятков метеозондов из Беларуси, которые переправляли контрабанду.

Отмечалось, что 13 метеозондов летели в направлении аэропорта Вильнюса. Из-за этого задержали около 30 рейсов.

Кроме того, 23 октября Вооруженные силы Литвы сообщили, что два российских истребителя совершили 18-секундное вторжение в воздушное пространство страны. Авиацию НАТО подняли для перехвата самолетов Су-30 и Ил-78, которые залетели на 700 метров в воздушное пространство Литвы из Калининграда.

В минобороны России взамен заявили, что их истребители не нарушали воздушное пространство Литвы. Россияне утверждают, что Су-30 выполняли «тренировочный полет» над Калининградской областью.

Премьер Литвы Инга Ругинене после инцидента заявила, что российские самолеты можно сбивать, но это — крайняя мера.