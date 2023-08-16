Литва приняла решение закрыть два пункта пропуска на границе с Беларусью 16 августа, 15:39 Флаг Литвы (Фото:iamout/pixabay.com)

В среду, 16 августа, на заседании правительства Литвы было принято решение о временном закрытии двух пунктов пропуска на границе с Беларусью.

LRT сообщает, что пункты Шумскас и Тверечюс будут закрыты с 18 августа.

Отмечается, что решение является реакцией на изменения геополитической ситуации и угрозу национальной безопасности, а также имеет целью предотвратить контрабанду товаров в страну.

Видео дня

Сейчас через пункт пропуска Шумскас проходит только легковой транспорт, через Тверчюс — легковой транспорт и пустые грузовые автомобили.

LRT сообщает, что на границе Польши с Беларусью работает всего один пункт пропуска, на латвийской — два, на литовской — шесть.

Ранее генеральный директор таможенного департамента Литвы Дарюс Жвиронас заявил, что закрытие пунктов пропуска Шумскас и Тверечюс не нарушит движение товаров через границу с Беларусью.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Литве и соседним странам Латвии и Польше, возможно, придется закрыть границу с Беларусью, если ситуация с безопасностью осложнится из-за прибытия в Беларусь боевиков ЧВК Вагнера, но подчеркнул, что это будет крайней мерой.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните отметила, что такие односторонние решения могут иметь негативное влияние на другие соседние государства. Поэтому, по ее словам, когда возникла потребность в таких решениях, Литва, Польша и Латвия договорились координировать действия.

Сувальский коридор и вагнеровцы: что известно

После неудачной попытки мятежа в РФ часть наемников ЧВК Вагнер оказались в Беларуси по договоренности с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

23 июля во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным Лукашенко заявил, что вагнеровцы его «напрягают», потому что якобы хотят атаковать Польшу. Но потом сказал, что пошутил.

29 июля премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более ста наемников ЧВК Вагнера отправились в сторону Сувальского коридора — 100-километрового участка между Польшей и Литвой, который соединяет территорию балтийских стран с Польшей и остальными странами НАТО, а также отделяет территорию российской Калининградской области и Беларуси.

Такие действия он назвал «опасной ситуацией» и «шагом к дальнейшему гибридному нападению на Польшу».

Моравецкий предположил, что наемники ЧВК Вагнера будут маскироваться под белорусских пограничников и помогать нелегальным мигрантам проникать на территорию Польши. Кроме того, Моравецкий предположил, что наемники могут начать проникать на польскую территорию под видом нелегальных мигрантов, что создаст «дополнительные риски».

3 августа Моравецкий срочно встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой на Сувальском перешейке после сообщений о приближении к нему наемников ЧВК Вагнер с территории Беларуси.

Представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что Альянс не видит прямой или косвенной угрозы со стороны террористической группировки ЧВК Вагнер, которые находятся в Беларуси.