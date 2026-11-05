Литва депортировала троих украинцев, обвиняемых в выполнении заданий для иностранных спецслужб
Литва выслала троих украинцев, обвиняемых в сотрудничестве с иностранными спецслужбами (Фото: Pixabay)
Литва депортировала троих граждан Украины , обвиняемых в выполнении заданий иностранных разведывательных служб за деньги.
Об этом сообщает издание LRT.
По данным Департамента государственной безопасности Литвы (VSD), трое граждан Украины выполняли широкий спектр задач для иностранных разведывательных служб за денежное вознаграждение. Информация о заданиях передавалась через Telegram и другие мессенджеры.
По данным разведывательного ведомства, эти лица ранее были признаны угрозой национальной безопасности, а их временные виды на жительство в Литве — аннулированы.
«Лица, представляющие угрозу национальной безопасности, были высланы из Литвы, и им запрещено возвращаться в течение пяти лет», — говорится в заявлении VSD.
15 октября сообщалось, что в Кракове задержали 36-летнюю гражданку Украины, ехавшую в общественном транспорте без билета. Проверка показала, что женщина числится в Шенгенской информационной системе как лицо, которому должен быть отказано во въезде и пребывании. Пограничники инициировали процедуру принятия решения о принудительном возвращении женщины в страну происхождения.