Литва ввела санкции против России из-за агрессии в Керченском проливе Сегодня, 14:31 329 Цей матеріал також доступний українською Грибаускайте: Литовские должностные лица получают личные угрозы от России

Литва ввела национальные санкции против России из-за агрессии в Керченском проливе, заявила глава Литовской Республики Даля Грибаускайте после встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

“Мы приняли наши национальные санкции против людей, ответственных за атаку на украинских моряков в Керченском проливе", - сказала Грибаускайте.

Она уточнила, что попавшие под санкции россияне не смогут заниматься "экономической и другой деятельностью" в Литве.

Грибаускайте добавила, что после этого литовские должностные лица получают личные угрозы от России, сообщает Укринформ.

“Иногда не так и просто быть первыми, когда вводим санкции. Мы получаем личные угрозы от России. Например, министр иностранных дел. Но мы знаем, что это ожидаемая реакция, поскольку быть открытыми в этом мире, вероятно, еще важнее, чем военная поддержка", - резюмировала она.

Ранее Порошенко заявил, что Украина готовит пакет "азовских санкций" из-за агрессии России в Керченском проливе.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя что судна действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. "Суд" Крыма арестовал моряков на два месяца. Их перевезли в Москву. Украина считает захваченных украинских моряков военнопленными.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях,граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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