Литва в июле предоставит Украине военной помощи на почти 25 млн евро 19 июля, 18:17 Арвидас Анушаускас (Фото:Arvydas Anušauskas / Facebook)

Литва предоставит Украине военной помощи и оружия на 24 млн евро. Речь идет о поставках в июле.

Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

«Военную поддержку от Литвы для Украины предоставят в июле на 24 миллиона евро», — говорится в сообщении.

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Также министр предложил создать «коалицию мудрости», ведь такая шестигосударственная мини-коалиция уже работает в Литве, готовит украинских специалистов по образованию.

28 июня во время визита в Киев президент Литовской Республики Гитанас Науседа заявил, что Литва приобрела две пусковые установки зенитных ракетных комплексов NASAMS, которые будут переданы Украине.