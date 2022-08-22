Литва усилила охрану границы с Калининградской областью России 22 августа, 19:56 Флаг Литвы (Фото:Peggy_Marco / pixabay)

Литва усилила охрану водной и сухопутной границы с российской Калининградской областью.

Об этом сообщила министр внутренних дел Агне Билотайте во время визита в портовый город Клайпеда.

По ее словам, на фоне милитаризации российской области и угроз со стороны России Литва обновила радиолокационные системы и патрульные катера. Белотайте добавила, что для Литвы важно обеспечить охрану порта Клайпеды, поскольку здесь расположен терминал, принимающий сжиженный природный газ, и «другие стратегически важные объекты».

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Власти Клайпеды также подготовили 38 укрытий на случай российской агрессии.

18 августа Россия перебросила в Калининградскую область гиперзвуковые ракеты Кинжал, их перевозили три истребителя МиГ-31.

17 июня власти Литвы ввели запрет на транзит санкционных товаров через свою территорию в Калининградскую область России. Этот регион, хотя является частью РФ, не имеет с ней общей сухопутной границы, омывается Балтийским морем и граничит только с Литвой и Польшей.

Литва запретила транзит санкционных товаров в Калининградскую область не только по железной дороге, но и по автомобильным дорогам.

Власти Литвы объяснили запрет получением разъяснений от Еврокомиссии о том, что транзит товаров, запрещенных ко ввозу в ЕС, станет нарушением санкций, введенных против РФ за развязанную ею войну в Украине.

Из-за ограничения транзита в МИД РФ вызвали временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене и посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера. От них потребовали «незамедлительной отмены рестрикций», пообещав в случае отказа ответными мерами.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила в ответ, что ее страна не занимается блокадой Калининградской области и никак не интерпретирует санкции ЕС против России.

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