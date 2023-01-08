Вклад в национальную и союзническую безопасность. Литва строит три новые военные базы 8 января, 20:44 Строительство военных баз в Литве (Фото:Арвидас Анушаускас/Twitter)

В Литве продолжается строительство трех новых военных баз, которые будут использоваться для размещения собственных сил и находящихся в стране союзников НАТО.

Об этом сообщил министр обороны Арвидас Анушаускас в Twitter.

По его словам, эти новые места размещения дадут хорошие условия для военных и будут существенным вкладом в национальную безопасность страны. Речь идет о строительстве «с нуля», военные городки размещаются в районе Шауляя, Вильнюса и Шилале.

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Инфраструктура включает казармы, столовые, административные здания, больницы, учебно-спортивные центры, полигоны, склады и прочее.

Ранее сообщалось, что США намерены увеличить постоянное военное присутствие в странах Балтийского региона.

В Литве это изначально включает переход от эпизодического развертывания бронетанкового батальона и батареи полевой артиллерии к постоянному ротационному присутствию.