Вклад в национальную и союзническую безопасность. Литва строит три новые военные базы

8 января, 20:44
Поделиться:
Строительство военных баз в Литве (Фото:Арвидас Анушаускас/Twitter)

Строительство военных баз в Литве (Фото:Арвидас Анушаускас/Twitter)

В Литве продолжается строительство трех новых военных баз, которые будут использоваться для размещения собственных сил и находящихся в стране союзников НАТО.

Об этом сообщил министр обороны Арвидас Анушаускас в Twitter.

По его словам, эти новые места размещения дадут хорошие условия для военных и будут существенным вкладом в национальную безопасность страны. Речь идет о строительстве «с нуля», военные городки размещаются в районе Шауляя, Вильнюса и Шилале.

Видео дня

Читайте также:
Война провоцирует глобальную нестабильность. Авторитарные лидеры меньших стран сделают выводы из ошибок Путина — The Economist

Инфраструктура включает казармы, столовые, административные здания, больницы, учебно-спортивные центры, полигоны, склады и прочее.

https://twitter.com/a_anusauskas/status/1611813710577688578

Ранее сообщалось, что США намерены увеличить постоянное военное присутствие в странах Балтийского региона.

В Литве это изначально включает переход от эпизодического развертывания бронетанкового батальона и батареи полевой артиллерии к постоянному ротационному присутствию.

https://www.youtube.com/embed/hnL_svNHwb0
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   НАТО Литва Военная база Министр обороны

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X