«Никто Путина не боится». Литовцы сознательно пошли на эскалацию в отношениях с Россией — Пионтковский 9 июля, 09:17 Грузовые поезда в Калининграде, 21 июня (Фото:REUTERS/Vitaly Nevar)

Политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью журналистке Елене Трибушной заявил, что литовцы сознательно пошли на эскалацию отношений с Россией, так как российского диктатора Владимира Путина уже никто не боится.



«Возьмите литовцев — они же формально выполняют решение о санкциях, но никто ж их не заставлял вот так интерпретировать это решение, что нельзя даже из одного региона России в другой перевозить санкционные товары через литовскую территорию. Согласитесь, они сознательно пошли на некоторую эскалацию», — сказал он.

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По словам Пионтковского, это отражает новую тенденцию среди постсоветских стран — «никто Путина не боится».

Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит санкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией РФ. Через несколько дней был запрещен транзит санкционных грузов и по автомобильным дорогам. Запрет коснется 40−50% номенклатуры товаров, которые ранее перевозились между Калининградской областью и остальной Россией.

Из-за ограничения транзита в МИД РФ вызвали временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене и посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера.

От них потребовали «незамедлительной отмены рестрикций», пообещав в случае отказа ответные меры.

После этого спикер Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что если Россия будет намереваться предпринять какие-то военные меры против Литвы, США в обязательном порядке поддержат страну-члена НАТО.

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