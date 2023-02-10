35 стран выступили против любого участия Беларуси и РФ в Олимпиаде в Париже 10 февраля, 17:52 Олимпийские игры пройдут в Париже в 2024 году (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Министр науки, образования и спорта Литвы Юргита Шюгждинене сообщила, что ряд стран выступают против участия РФ и Беларуси на Олимпиаде в Париже.

Об этом сообщает Reuters.

Она отметила, что в настоящее время сформирована группа из минимум 35 стран.

Среди тех, кто выступает за полный запрет на участие РФ и Беларуси в Олимпиде — США, Япония, Великобритания, Германия и Франция.

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Ранее в МОК заявили, что готовы допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям при определенных условиях, в частности, если они будут выступать под нейтральным флагом.



27 января президент МОК Томас Бах заявил, что хочет «объединить всех спортсменов со всего мира», в том числе российских, на следующих Олимпийских играх, пишет Der Spiegel. По его словам, исключать спортсменов из соревнований «на основании их паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии».



Министр молодежи и спорта Украины, президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт не исключил, что Украина будет бойкотировать Олимпиаду, если к ней допустят российских и белорусских спортсменов.