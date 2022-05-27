В Литве собрали уже 3,3 млн евро на Байрактар для ВСУ. Подключилась даже экс-президент Грибаускайте

27 мая, 18:46
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Байрактар (Фото:Defence of Ukraine/Twitter)

Байрактар (Фото:Defence of Ukraine/Twitter)

Литовский телеведущий, основатель Laisvės TV и общественный деятель Андрюс Тапинас, который проводит кампанию по сбору средств на покупку Bayraktar TB2 для украинских военных, собрал уже более 3,3 млн евро.

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В 17:15 журналист сообщил в Facebook, что собрано уже 3 301 216 евро из запланированных 5 млн, деньги поступают со скоростью около 1500 евро в минуту.

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Тапинас подчеркнул, что так Литва не только покупает Байрактар, а привлекает внимание мирового сообщества и показывает пример, поднимает боевой дух украинцев и демонстрирует, как литовцы поддерживают украинский народ. Кампания по сбору стартовала 25 мая.

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https://www.facebook.com/andrius.tapinas/videos/576156553829421

К сбору средств присоединилась даже предыдущая президент Литвы Даля Грибаускайте.

Andrius Tapinas / Facebook
Фото: Andrius Tapinas / Facebook

Журналист ранее получил согласие от властей Литвы и Турции на приобретение Байрактара, который он назвал «жутким убийцей российской армии». Инициативу также поддержал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Литовский журналист собирает 5 млн евро на Байрактар для Украины – Андрюс Тапинас

https://www.youtube.com/embed/Ty7kTsdfYk4
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Литва Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Bayraktar TB2 Байрактар Война России против Украины

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