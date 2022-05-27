В Литве собрали уже 3,3 млн евро на Байрактар для ВСУ. Подключилась даже экс-президент Грибаускайте 27 мая, 18:46 Цей матеріал також доступний українською Байрактар (Фото:Defence of Ukraine/Twitter)

Литовский телеведущий, основатель Laisvės TV и общественный деятель Андрюс Тапинас, который проводит кампанию по сбору средств на покупку Bayraktar TB2 для украинских военных, собрал уже более 3,3 млн евро.

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В 17:15 журналист сообщил в Facebook, что собрано уже 3 301 216 евро из запланированных 5 млн, деньги поступают со скоростью около 1500 евро в минуту.

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Тапинас подчеркнул, что так Литва не только покупает Байрактар, а привлекает внимание мирового сообщества и показывает пример, поднимает боевой дух украинцев и демонстрирует, как литовцы поддерживают украинский народ. Кампания по сбору стартовала 25 мая.



К сбору средств присоединилась даже предыдущая президент Литвы Даля Грибаускайте.



Фото: Andrius Tapinas / Facebook

Журналист ранее получил согласие от властей Литвы и Турции на приобретение Байрактара, который он назвал «жутким убийцей российской армии». Инициативу также поддержал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.



Литовский журналист собирает 5 млн евро на Байрактар для Украины – Андрюс Тапинас https://www.youtube.com/embed/Ty7kTsdfYk4

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