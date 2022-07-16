«Это наш общий враг». Литва могла стать целью России. Как Балтийская страна будет обороняться в случае нападения Кремля — интервью 16 июля, 08:29 Эксклюзив НВ Андрюс Тапинас (Фото:Laisvės TV/Facebook)

Телеведущий, писатель и общественный деятель Андрюс Тапинас — инициатор кампании по сбору средств на Байрактар для Украины в Литве.

В интервью Радио НВ он рассказал, как 5 млн евро удалось собрать в рекордно короткие сроки, почему Литва считает войну РФ против Украины своей и как будет обороняться в случае российского нападения.

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— Хочу поблагодарить за то, что вы делаете. Для нас большое вдохновение то, что гражданам Литвы удалось собрать деньги на беспилотник Байрактар в течение трех дней. Насколько вы были удивлены тем, что это так быстро случилось?

— Это был интересный опыт, потому что никогда еще такую большую планку не пытались взять. Но как-то такая идея и азарт они разрослись, когда мы сумели собрать 30 тысяч евро на два эстонских беспилотника, которые могут производить [разведывательные] работы, корректировать огонь артиллерии. И мы эти деньги собрали за 16 часов, это было очень быстро.

Поэтому решили попытаться воплотить в реальность идею, которая витала в литовском интернете: а можно купить что-то из серозного военного оружия для Украины?

После разговора с Министерством обороны, решили остановиться на турецком Байрактаре из-за нескольких причин. Во-первых, это хорошо известное оружие в Украине с самого начала войны. Есть несколько песен с таким названием. Детей я не уверен, что называют, но домашних животных уже называют Байрактарами давно.

Другая причина, что все же Baykar Machine — это частная компания, мы думали, что с ними получится легче договориться, чем, например, с правительством Соединенных Штатов Америки, чтобы они разрешили купить какое-то американское военное оружие для общественности одной страны, а не для Министерства обороны. В принципе, так и случилось. Через две недели мне позвонил наш Министр обороны Арвидас Анушаускас и сказал, что зеленый свет для этого проекта дали и турецкие власти, и наше Министерство готово помочь. Ну и: «Андрюс, показывай, что ты можешь. Можешь ли ты вдохновить людей на сбор таких денег».

Я считал, что это займет у нас около трех недель. Это заняло три с половиной дня. И мы собрали даже не пять миллионов, как планировали вначале этого проекта, а почти 6 миллионов.

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