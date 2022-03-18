Литва, Латвия и Эстония высылают часть российских дипломатов
Литва высылает четырех дипломатов РФ, а Эстония еще трех (Фото:Delfi)
На фоне агрессии кремлевского режима против Украины власти Литвы, Латвии и Эстонии высылают часть сотрудников диппредставительств РФ.
Ранее о таком же решении в отношении 10 российских дипломатов заявила Болгария.
Как сообщает Delfi, Литва в знак солидарности с Украиной объявила нежелательными четырех сотрудников посольства РФ.
В свою очередь Эстония, по данным портала Postimees, высылает еще трех российских дипломатов, которые «принимали непосредственное и активное участие в подрыве безопасности страны и распространении пропаганды».
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич принял решение о выдворении трех сотрудников российского посольства из страны.
Министр написал на своей странице в Твиттере, что выдворение российских дипломатов «осуществляется как скоординированная акция стран Балтии».
Как сообщили в МИД республики, «решение министра было принято в знак солидарности с Украиной».
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