МИД Литвы о бреде РФ о «грязной бомбе»: Мы не поддадимся на ложь, будем продолжать помогать Украине 25 октября, 17:45 Габриэлюс Ландсбергис (Фото:www.facebook.com/urministerija)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что к лживым заявлениям страны-агрессора РФ о «грязной бомбе» нужно относиться серьезно.

Об этом сообщает Delfi.

«Очень напоминает заявления России, имевшие место до 24 февраля, если вы помните, — тогда распространялась ложная информация о якобы существующих в Украине химических заводах», — сказал он.

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Министр добавил, что тогда, некоторые партнеры восприняли это всерьез, но не все.

«Мы думали, что это просто российская кампания лжи, но мы видим, во что она вылилась», — сказал он.

Ландсбергис заявил, что сейчас есть те же отголоски и к ним нужно отнестись очень серьезно.

«Я очень рад совместному заявлению партнеров по НАТО о том, что мы не поддадимся на ложь, будем продолжать помогать Украине и никто не верит информации, распространяемой Россией», — сказал министр.

23 октября Шойгу провел телефонные переговоры с французским, британским и турецким министрами обороны. Всем трем коллегам Шойгу выразил «обеспокоенность» тем, что Украина якобы готовит «провокации» с применением «грязной бомбы».

Он также обсудил Украину с министром обороны США Ллойдом Остином, однако подробности разговора не уточняются.

В Минобороны Британии подтвердили разговор Шойгу и британского министра Бенома Уоллеса. Там отметили, что звонок состоялся по просьбе российской стороны. В ведомстве сообщили, что Шойгу утверждал, что Украина планирует действия при содействии западных стран, включая Великобританию, для эскалации конфликта. Уоллес опроверг эти заявления и предупредил Шойгу, что такие обвинения не должны использоваться как повод для большей эскалации.

В Офисе президента и МИД Украины также отвергли обвинения Шойгу в якобы подготовке украинской стороной «провокаций» с «грязной бомбой».

После телефонных звонков министра обороны РФ Сергея Шойгу коллегам из ряда стран, в которых тот предупреждал о том, что Украина якобы готовится взорвать «грязную бомбу», Великобритания, США и Франция выпустили совместное заявление.

В заявлении, которое опубликовано на сайте американского Госдепа правительства США, Франции и Великобритании подчеркнули, что намерены продолжать неуклонную поддержку Украины и отвергли любые предлоги для эскалации военных действий со стороны России.