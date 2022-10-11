«Крик о помощи». МИД Литвы отреагировал на бред Лукашенко о «подготовке нападения на Беларусь» 11 октября, 15:31 Габриэлюс Ландсбергис (Фото:NATO North Atlantic Treaty Organization/www.flickr.com)

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, комментируя фантазии белорусского диктатора Александра Лукашенко о том, что Литва, Польша и Украина якобы готовят «террористические акты» в Беларуси, заявил, что эти разговоры больше напоминают крик о помощи.

Об этом сообщает Delfi.

«Все эти разговоры мне больше напоминают крик о помощи. Согласно имеющейся у нас информации, экономика Беларуси в упадке, она рухнула из-за санкций и изоляции», — сказал он.



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По его словам, неудачно разворачивающаяся для России война против Украины тащит в яму и Беларусь.

«Политически у Лукашенко нет даже похожей легитимности, как у России. Путин рад поддержке войны, а в Беларуси этого нет. Неудачно разворачивающаяся война России, похоже, тащит Беларусь в яму», — сказал Ландсбергис.

Министр считает, что подобными заявлениями Лукашенко пытается привлечь внимание и создать для украинцев дополнительные проблемы.

«Пожалуй, единственное, на что он надеется, — это создать таким образом дополнительные проблемы для украинцев, заставив их сохранять силы в северной части Украины», — сказал он.

Лукашенко бредил о том, что Беларуси якобы угрожает ядерный удар с территории Польши, поскольку Варшава уже «договорилась» с Вашингтоном о размещении соответствующего вооружения на своей территории.