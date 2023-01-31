Президент Литвы призвал дать Украине истребители, а Венгрия и Австрия против поставок любых вооружений 31 января, 13:00 Гитанас Науседа считает, что чертить новые «красные линии» в вопросе поставок Украине истребителей нецелесообразно (Фото:Gitanas Nausėda/facebook.com)

На фоне дискуссии о поставках Украине истребителей президент Литвы Гитанас Науседа поддержал передачу ВСУ любых видов вооружений.

Об этом он сказал в комментарии LRT TV, отметив, что в условиях российской агрессии говорить о каких-либо «красных линиях» в этом вопросе с оглядкой на кремлевский режим нецелесообразно.

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«Я видел много красных линий, которые были проведены, и иногда у меня даже создается впечатление, что эти красные линии проведены не нами, западными странами, демократиями, а что это террористическое государство Россия пытается провести их через страх и угрозы. И пытается их навязать», — отметил Науседа.

Он напомнил, что ранее многие западные страны, в частности, Германия исключали поставки Украине чего-то существеннее касок и бронежилетов, а сейчас уже готовятся к передаче тяжелой бронетехники.

«Этот Рубикон перейден, поэтому я очень надеюсь, что и эта красная черта (передача истребителей и ракет большой дальности — ред.) — если она действительно существует, а я думаю, что она существует только в наших головах — тоже будет перейдена», — заявил президент Литвы, подчеркнув чрезвычайную важность военной помощью Украине «на этом решающем этапе войны».

В свою очередь Венгрия и Австрия, как сообщает газета Österreich, категорически против поставок ВСУ любых вооружений.

Во время встречи глав оборонных ведомств двух стран Кристофа Салай-Бобровницкого и Клаудии Таннер стороны заявили, что военная помощь Украине может привести к «эскалации».

По словам венгерского министра, это якобы может повлечь распространения конфликта на территории других европейских стран.